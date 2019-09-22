سعد: لن نستكين ولن نسكت قبل ان نحقق مشروعنا وأن يصبح لبنان دولة تشبهنا

رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​فادي سعد​ خلال تمثيله رئيس حزب ​القوات​ ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​، في قداس اقامته القوات مركز كفرعبيدا في منطقة البترون، على نية ​شهداء المقاومة​ اللبنانية في باحة كنيسة مار سركيس وباخوس ، ان هؤلاء الشهداء الأربعة عشر وسموا البلدة بشهادتهم ولونوا طبيعتها بتضحياتهم، وحبذا لو ظلوا بيننا وأبقينا لها تسمية ضيعة البحر أو درة الطبيعة"، مشيرا الى "ان هؤلاء الشهداء من نحتفل بذكراهم اليوم، ذهبوا حيث دعاهم الواجب، توزعوا على كل ضيعة وجبهة في لبنان دفاعا عن الوطن والحق والناس. أكيد ما راحوا... استشهدوا بس ماراحوا.

وشدّد سعد على "ان الأكيد ان هؤلاد ​الشباب​ لم يستشهدوا لنصل الى ما هو عليه لبنان اليوم لبنان ​الفساد​ و​البطالة​ و​النفايات​ والطرقات السيئة وانعدام ​البنى التحتية​ وتفشي السرقة والغش والعمالة"، واكّد ان "من هذا المنطلق لن نستكين ولن نسكت قبل ان نحقق مشروعنا وأن يصبح لبنان دولة تشبهنا، ولبنان لا يمكن ان يكون الا دولة تشبهنا مهما طال الزمن. واكرر القول إن سلاحنا هو إيماننا وشهداؤنا وأبناؤهم واهلهم وكل هذه التضحات المتراكمة" لافتا الى "ان من لديه هكذا سلاح ابواب الجحيم لن تقوى عليه مهما طال الزمن. لأن تحقيق ذلك قد يطول ويبدو ان الوضع الحالي مستمر والحل غير قريب، ولكننا لن نتعب ولن نيأس كما لم يتعب ولم ييأس الشهداء."