منصور بطيش: لم أوقع أي عقد يخص مشاركة لبنان في معرض دبي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، في بيان له، أن "مشاركة لبنان في معرض دُبي تشكّل إضافة نوعيّة للمنتجات اللبنانية وللترويج للبلد بكلِّ قطاعاته، وهو سوف يستمرّ لستّة أشهر، وله عائدات إقتصاديّة كبيرة على وطننا وعلى عديد من القطاعات".

ورداً على المعلومات حول تخصيص إعتماد لوزارة الاقتِصاد والتِجارة بقيمة ٧،٥ مليار ليرة لبنانيّة للمشاركة في المَعرض، أوضح أنه "الى اليوم لَم اوَقّع على أيّ عقد يخصّ المعرض، فمنذ استِلامي مهامي اصرَيت على اجراء مناقصة شفّافة من خلال ادارة المُناقصات ورفَضتُ بشكل مُطلق وقاطع أن اوقّع اي عَقد بالتراضي على الرّغم من تعرضي للعديد من مُحاولات الضغط ومن اكثر من جهة".

وأعلن بطيش أنه ينتظر النتيجة من إدارة المُناقصات في ​التفتيش المركزي​ ليُبنى على الشيء مُقتضاه، مشيراً إلى أنه "كنتُ قد أخذتُ على نفسي عَهداً، وسأبقى مُلتَزماً به، بانّني لن اوَقّع على أيّ عَقد بالتراضي ولن اُسَجّل على نفسي ايّ مُخالفة للقانون".

وأوضح أن "قرار المُشاركة كان قد إتّخذَه ​مجلس الوزراء​ مُجتمِعاً في الحكومَة السابقة"، متمنياً على الجميع "التدقيق في الاخبار والمعلومات قَبلَ اطلاق التُهم وتعميم اجواء القَلق والتوتّر وتضييق الافُق على الناس في زمنٍ نحن أحوَج ما نكون فيه الى ضخّ جرعات أمَل وعمَل للنُهوض ببلدنا واقتِصاده".