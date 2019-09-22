علن وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ بان ​الجامعة اللبنانية الدولية​ - LIU تقدم لكل مختار في ​البقاع الغربي​ وراشيا‏، الأوسط‏ والشمالي ‏منحتين بقيمة 70 بالمئة تقدمة من رئيس الجامعة النائب ​عبد الرحيم مراد​ "‏لأننا نؤمن بأن التعليم حق للجميع". وقال: "معاً نستطيع بناء الغد الأفضل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد يعلن عن تقديم منحتين في LIU لكل مختار في البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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