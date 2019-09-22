سقوط طفل على صخور الروشة نقل إلى مستتشفى بيروت الحكومي للمعالجة

عمل عناصر من الدفاع المدني، عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، على نقل طفل الى مستشفى بيروت الحكومي اصيب في رأسه اثر سقوطه على صخور شاطئ الروشة-بيروت.
وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب، تلافيا لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاسعاف في الوقت المناسب.
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