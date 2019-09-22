سقوط طفل على صخور الروشة نقل إلى مستتشفى بيروت الحكومي للمعالجة

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​، عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، على نقل طفل الى مستشفى بيروت الحكومي اصيب في رأسه اثر سقوطه على صخور شاطئ الروشة-بيروت.

وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب، تلافيا لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاسعاف في الوقت المناسب.