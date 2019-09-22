أبو فاعور: المسالخ المخالفة على حوض الليطاني ستقفل اذا لم تلتزم بالشروط

أكد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ أن "​المسالخ​ هي من صلاحيات وزارة الصناعة"، مشيرا الى ان "هناك مسالخ تستوفي الشروط لكن هناك أضرار كبيرة من قبل عدد من المسالخ غير المطابقة للمواصفات والشروط والتي ترمي نفاياتها وبقايا عمليات الذبح في ​نهر الليطاني​".

وبعد بجولة ميدانية على عدد من المسالخ على حوض نهر الليطاني، في سياق عمله لرفع التلوث عن النهر والتزامه بهدف "صفر تلوث صناعي" في الليطاني، لفت إلى أننا "وجهنا إنذارات لها وقريبا جدا سنبدأ في اتخاذ إلاجراءات بحق المسالخ المخالفة وإقفالها اذا لم تلتزم بالمواصفات والشروط المطلوبة".