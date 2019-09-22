ضاهر: الفساد في لبنان لن يتوقف الا عندما يشفى الشعب من أمراضه الطائفي

شدد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن ​الفساد​ في ​لبنان​ لن يتوقف الا عندما يشفى الشعب من أمراضه الطائفية والمذهبية، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة سوف تساهم في شفائه وصحوته، لافتاً إلى أن "الشعوب تمرض لكن لا تموت".

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