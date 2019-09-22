النشرة: جريح في حادث سير مروع على طريق جزين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع على طريق جزين، حيث فقد الشاب الصيداوي محمد مصطفى بركات السيطرة على سيارته من نوع مرسيدس CLK فإرتطمت بالحائط على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بجروح، وتم نقله إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة.

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