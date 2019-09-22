مطار دبي: تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة

أعلن متحدث باسم مطارات دبي أنّه تم تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في ​مطار دبي​ الدولي اليوم الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيّرة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث أن "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".