دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اليونان تلقي القبض على مشتبه به في حادث اختطاف طائرة منذ 30 عامًا

ألقت السلطات اليونانية، السبت، القبض على رجل، يبلغ من العمر 65 عامًا، على خلفية اختطاف طائرة تابعة لشركة الطيران «ترانس وورلد إيرلاينز» منذ أكثر من 30 عامًا.

وواجه الرجل أمري تسليم منفصلين من جانب ألمانيا، وفقًا للسلطات اليونانية، وتم اعتقاله يوم الخميس في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقله بالفعل إلى سجن مركزي بالقرب من العاصمة أثينا.

وتم اختطاف الطائرة في يونيو 1985، وعلى متنها 153 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم على الطريق من أثينا إلى روما من قبل خاطفين اثنين كانا من أعضاء حزب الله اللبناني.

وكانت الطائرة تُستخدم لعدة أيام في رحلات بين بيروت والجزائر، وتم إطلاق سراح الركاب وأفراد الطاقم خلال أسابيع من المفاوضات المكثفة.