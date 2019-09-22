شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات على رأس أجندة أعمال "محلية البرلمان" فور عودتها للانعقاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإداره المحليه بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد مع بداية دور الانعقاد القادم لمناقشة عدد من الملفات فور عودتها منها إتمام وتسليم تقرير اللجنة بشأن زيارتها الميداينة الأخيرة لمرسى مطروح وتوصياتها بشأنه .

ولفت رئيس "محلية البرلمان" إلى أن اللجنة ستفتح أيضا قضية أغطية البالوعات وكيفية التصدى لضياعها، حتى لا تتكرر حوادث الوفيات باستدعاء الجهات المعنيه، كما أن اللجنة سيكون لها جلسه مع وزارة التخطيط، والتى طلبت عرض خطتها بشأن مجهودات الإصلاح الإدارى.

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وشدد رئيس "محلية البرلمان" أن خطة الإصلاح بالجهاز الإدارى للدولة تشمل جزء كبير فى المحليات، وهو ما يعنى أن خطة الإصلاح الإدارى والتى تعمل عليها الدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة تمس شأن اللجنة، خاصة وأن بعض الإدارات بالمحافظات بها نقص شديد للموارد البشرية.

ولفت إلى أن هناك 7 ملفات وقضايا هامة على أولويات اللجنة، أبرزها تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، وتطوير منظومة القمامة، والتصدى للأسواق العشوائية، وتعظيم موارد المحافظات.