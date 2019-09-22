مركزية "الحرية المصرى" تجتمع بقيادات البحيرة لوضع خطة المرحلة القادمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، اجتماعا بعدد من قيادات حزب الحرية بمحافظة البحيرة بهيئة المكتب ومراكز المحافظة، بحضور الدكتور أحمد أدريس، أمين التنظيم، والعقيد إبراهيم أبو شادى أمين عام محافظة البحيرة وعدد من قيادات أمانة الحزب بالمحافظة، وهذا فى إطار عرض خطة المحافظة وخطوات العمل خلال الفترة القادمة على القيادات المركزية.

وقال أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، إن هناك تحركات واسعة خلال الفترة القادمة بعدد من المحافظات لدراسة الخطة الموضوعة للتواصل مع الجماهير، والاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية ومجلس الشيوخ، مؤكدًا ان الحزب يسعى جاهدًا لتقديم نموذج مختلف للشباب السياسى المؤهل فى مصر.

وتابع الأمين العام للحزب، أن هناك عددا من الفعاليات التى سيقوم بها الحزب مع العام الدراسى الجديد، مؤكدًا أن الجيل الناشئ يحتاج منا إلى جهود كبيرة لترسيخ مفهوم الانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله، وسط ما نراه من حروب فكرية عميقة وخطيرة.

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