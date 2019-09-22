شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": هيومن رايتس تفتقد المهنية وتختلق الأكاذيب ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ماورد فى بيان منظمة هيومن رايتس ووتش من تحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها فى مصر بزعم ضمان حق التظاهر، مؤكدا أن المنظمة اعتمدت فى بيانها على تقارير إعلامية بالمخالفة لآليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها، ولم تكلف نفسها عناء التحقق من هذه التقارير والمواد الإعلامية التى تبث أكاذيب وتزييف الحقائق بشكل صارخ.

وأشار إلى أن وكالة رويترز وقناة الجزيرة اضطرت لحذف بعض الفيديوهات وغيرها بعد فضح المصريين لتلاعب بعض القنوات فى صور وفيديوهات قديمة لتضخيم حدث على خلاف الواقع بزعم وجود تظاهرات حاشده فى مصر.

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وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هيومن رايتس ووتش بهذا البيان تستمر فى هبوطها فى بئر عدم المهنية وتصر على التخلى عن حيادها تجاه الشأن المصرى وتصر على لعب دور غير مفهوم فى التحريض على مؤسسات الدولة، مطالبا إياها بألا تتجاوز حدود دورها باعتبارها منظمة متابعة للشأن الحقوقى لتنزلق فى لعب أدوار تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وشدد "خليل "، على ضرورة أن تعتمد المنظمات على مصادر وأدلة تتوافق مع آليات الأمم المتحدة بعيدا عن الاعتماد على تقارير إعلامية منحازة.