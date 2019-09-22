شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: المصريون عبروا عن ثقتهم فى الرئيس السيسي برفض دعوات الهدم والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة بالحزب، إن المصريين عبروا عن ثقتهم فى قياداتهم بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد رفضهم للدعوات الهدامة، التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد، منوهة إلى أنه تولى زمام الأمور في مرحلة فارقة من تاريخ البلاد، واستطاع أن يخرج بها من عنق الزجاجة ويقودها نحو قاطرة البناء والتنمية.

وأضافت مساعد رئيس حزب الوفد فى بيان اليوم، أن مشاركة الرئيس السيسي فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التى تبدأ أعمالها، الثلاثاء المقبل، تأتى فى توقيت هام، مشيرة إلى أن الزيارة تحظى بأهمية سياسية واقتصادية كبيرة لاسيما فى ظل الأحداث الساخنة التى تعج بها المنطقة.

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وأشارت رمزى إلى أن هذا المحفل السياسى الكبير يجمع العديد من دول العالم، بما يفتح أفاقا لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى، حيث يحرص الرئيس السيسي على عقد مباحثات ثنائية مع العديد من زعماء العالم، كما يجرى لقاءات موسعة مع المؤسسات الاقتصادية الأمريكية وكبرى الشركات، لبحث الفرص الاستثمارية في السوق المصرى، مشيدة بسياسة مصر بالانفتاح على كافة دول العالم .