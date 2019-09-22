محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، عددًا من مدارس مدينة العريش اليوم الأحد.

وخلال جولة المحافظ بمدرستي الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات، والشهيد لواء هشام شاهين الثانوية التجارية، أكد على اهتمام الدولة بالتعليم الفني مشددا على طلاب التعليم الفني بضرورة استكمال دراستهم الجامعية.

وشدد المحافظ على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم، محذرًا من أي تهاون في العملية التعليمية.

وأعلن "شوشه" في تصريحات خلال جولته التفقدية انتظام الدراسة بنجاح في جميع مدراس محافظة شمال سيناء.

فيما تفقد رئيس مركز ومدينة بئر العبد سليمان فرج، اليوم الأحد، المدرسة الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانظباط العمل بمدارس المركز ونسبة الحضور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتظام الدراسة بمدراس شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.