بالصور.. 1300 مدرسة استقبلت الطلاب فى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قال السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن مدارس المحافظة استقبلت اليوم الأحد "أول أيام الدراسة" 246 ألف و933 طالبًا وطالبة، موزعين على 1300 مدرسة، حيث جرى التجهيز للعام الدراسي من خلال إجراء أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة، بجانب الانتهاء من إنشاء 14 مدرسة جديدة.

وأضاف الفيومي، أنه جرى تصنيع 5 آلاف تختة محليا بمشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني، من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 وتوزيعها على المدارس حسب احتياجاتها، فى حين جارٍ تصنيع 6300 تختة من الخطة الاستثمارية 2019/2020.

وأضاف السيد الفيومي بأنه جرى تجهيز قاعات رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالتخت المختلفة، وتنظيم الجلوس بها على حسب النظام التعليمى الجديد، كما جرى توصيل خدمة الإنترنت لجميع المدارس الثانوية بإجمالي 44 مدرسة لخدمة النظام الجديد، وجارٍ إتخاذ الإجراءات اللازمة، لإدخال البنية التحتية للنظام الإلكتروني بالمدارس التى جرى إنشاؤها.