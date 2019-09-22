سحب الأراضي المخصصة للمستثمرين غير الجادين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شدد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ضرورة سحب الأراضي المخصصة من المستثمرين غير الجادين، وإلغاء ترخيصها وإعادة طرحها بأسرع وقت لمستثمرين جدد، وفق ضوابط واضحة ومحددة تحافظ على أراضي الدولة وتمنع إهدار المال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد، والدكتور مصباح عيد، المستشار القانوني، لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للمنطقة.

ووجه شاروبيم بسرعة إنهاء إجراءات طرح 108 فدان وفق الضوابط الحاكمة، مع الأخذ في الاعتبار سعر المتر بالإضافة إلى التكاليف التقديرية المحددة لتوصيل المرافق، للحفاظ على المال العام.

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وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة قامت بالفعل بسحب قطع أراضي من مستثمرين غير جادين، وسيتم طرحها من جديد، وأنه سيجري سحب أي قطعة أرض من غير الجادين، مهما كانت المبررات، وقال سندعم الجادين بكل ما نملك.

وأوضح شاروبيم أنه يدعم بكل السبل توفير مناخ جيد للاستثمار بشرط توافر الجدية لدى الراغبين فيه، والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات التي جرى تخصيص الأراضي من أجلها، وليس التلاعب بمقدرات الدولة، وأضاف أنه يعمل على خلق مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل أكثر.

حضر الاجتماع رئيس مدينة جمصه، ورئيس ونائب وأمين عام مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية من مديري المديريات والإدارات وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز.