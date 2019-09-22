بحجة استثمارها.. سوهاجي وشقيقه يستوليان على 26 مليون جنيه من 8 مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 26 مليون جنيه بزعم توظيفها.
ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 8 مواطنين، مقيمين بدائرة محافظة سوهاج، بقيام شخصين "حاصل على بكالوريوس، سبق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية، شقيقه حاصل على ثانوية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج" بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين بلغ إجماليها "خمسة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصري" لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح غير محددة بالمخالفة لأحكام القانون، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
أكدت التحريات صحة الواقعة وأضافت عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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