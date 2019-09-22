مطار دبي: تحويل مسار رحلتين بعد الاشتباه في طائرة مسيّرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطّل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، الأحد، بسبب ما يُشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تحويل مسار رحلتين من مطار دبي الدولي بعد الاشتباه في وجود طائرة مسيّرة في الجوّ.
ولم يُعلن المتحدث باسم مطارات دبي المزيد من التفاصيل.
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