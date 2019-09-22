مد طريق الخدمات من "المميز" لنهاية السلام بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه نائبه الدكتور عبد الله رمضان، المدن التي تشهد أعمال صيانة وتجميل، للوقوف على معدلات التنفيذ وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الصيانة.

وبدأ محافظ السويس جولته بمنطقتي 24 أكتوبر والمميز بحي فيصل، والتي تشهد أعمال تجميل ونظافة شارع 24 أكتوبر، وتطوير المنطقة ودهان الأرصفة والإنارة العامة.

وكلف اللواء صقر، نائبه، بإعداد دراسة سريعة للشارع الذي يربط بداية طريق "السويس- القاهرة"، بمنطقة 24 أكتوبر، للوقوف على احتياجات الشارع للتطوير والصيانة.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد طريق "الخدمة" بالسلام 1 بحي فيصل، وكلف مديرية الطرق بإعداد دراسة ومد ازدواج الشارع حتى تقاطع طريق "السويس- القاهرة"، عند منطقة المميز و24 أكتوبر بحي فيصل، لخدمة مدن الأمل ومبارك "1و2" والمستقبل "3" والمميز و24 أكتوبر.

كما تفقد "صقر" منطقة السلام 2، والموقف الداخلي للمدينة، وكلف بعمل دراسة عاجلة للمنطقة المحيطة بالموقف الداخلي، وبحث أفضل السبل لاستخدام الأرض الفضاء والموقف بالمدينة.

ومر محافظ السويس بميدان الإسعاف بحي الأربعين، ووجه فريق التدخل السريع وفريق الطوارئ بسرعة تنظيف الميدان ورفع التراكمات والمخلفات بالمنطقة.

وناشد المحافظ أهالي السويسب المحافظة على ما تم إنجازه لتطوير وتجميل الشوارع والميادين.