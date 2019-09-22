بالصور.. افتتاح محطة مياه شرب "الكتكاتة" بتكلفة 6.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، محطة مياه شرب الكتكاتة بمركز ومدينة ساقلتة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال محافظ سوهاج، إن المحطة الجديدة تخدم 11 ألف نسمة من أهالي قرى "الكتكاتة، العوامية، نجع الزراعي، نجع الزمراد"، مضيفاً أن المحافظة تسعى للنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى والمراكز.

وأكد "الأنصاري" على العمل بشكل كبير وسريع لاستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بسوهاج، لتلبية احتياجات قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن العام الحالي يشهد افتتاح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.

فيما قال المهندس عامر عبدالحكيم، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المحطة مساحتها حوالي 870 متر مربع، وتعمل بطاقة 2000 متر مكعب/يوم.