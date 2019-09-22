خلال أيام.. بدء العمل بالمرحلة الثانية والثالثة من ممشى بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعًا مع المهندس أمين العطار، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، لبدء العمل بالمرحلة الثانية والثالثة من ممشى مدينة بنها، وجرى الاتفاق على بدء العمل في المرحلتين معًا في آن واحد خلال الأيام القليلة القادمة.

حضر الاجتماع، الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي.

وناقش المحافظ ضرورة إظهار الممشى بشكل حضاري لائق ومشرف لعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل الجميل.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية والثالثة من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل مازال قيد التنفيذ وتحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الفاطمية والشركة المنفذة، ولم يجري نقل تبعيته للمحافظة بعد، مضيفاً إلى أنه جرى الاتفاق على إنهاء عمل المقاعد وسلال القمامة ودورات المياه الخاصة بالمرحلة الأولى خلال أسبوع.