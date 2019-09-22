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مباحثات كويتية سعودية لتعزيز العلاقات وتطويرها

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 بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مع سفير لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود ، اليوم الأحد ، العلاقات

الثنائية وأهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي

- إن الشيخ ناصر الصباح أشاد خلال استقباله الأمير سلطان بن سعد في قصر السيف، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


وأشار البيان إلى تأكيد الشيخ ناصر الصباح والأمير سلطان بن سعد، حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها.

 

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