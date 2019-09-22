مباحثات كويتية سعودية لتعزيز العلاقات وتطويرها

بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مع سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود ، اليوم الأحد ، العلاقاتالثنائية وأهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
- إن الشيخ ناصر الصباح أشاد خلال استقباله الأمير سلطان بن سعد في قصر السيف، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي
وأشار البيان إلى تأكيد الشيخ ناصر الصباح والأمير سلطان بن سعد، حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها.
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