ذكرت صحيفة "القبس" أن الكويت تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات، ولم تحسم أمرها بعد.

علقت مصادر مطلعة للصحيفة الكويتية، اليوم الأحد، على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن إجماع خليجي على أن إيران تقف وراء اعتداءات "أرامكو" في السعودية، بالقول: "هناك لجان

تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا من المتسبب في هذا الاعتداء".

وعن احتمال وصول قوات أمريكية إلى البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال قوات من بلاده إلى المنطقة، أكدت المصادر للصحيفة أن لا اتصالات بهذا الشأن، وغير

وارد وصول قوات أمريكية إلى الكويت.

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وبشأن احتمالية إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك إلى مصر المقررة الشهر المقبل، نظرا للأوضاع الراهنة هناك، أوضحت المصادر أن الزيارة لن تلغى وستجري وفق ما هو مقرر لها.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تأمل في إنشاء قوة خاصة بحماية السفن التجارية في الخليج في غضون أسبوعين، وذلك بعد يوم من اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة احتجاز ناقلة تابعة لها.