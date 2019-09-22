آلاف المعلمين الأردنيين: ارحل ارحل يا رزاز

احتشد الآلاف من معلمي محافظة المفرق الأردنية وأولياء أمور الطلبة، اليوم الأحد، في الساحة المقابلة لمجمع النقابات المهنية استجابة لدعوة فرع النقابة في المفرق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية كخطوة تصعيديةاتخذها فرع النقابة في الأسبوع الثالث من إضراب المعلمين عن العمل، وتأكيدًا على تمسك المعلمين وإصرارهم على تحصيل علاوة الـ 50%، واعتذار الحكومة عن الاعتداء الذي وقع على المعلمين لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع في العاصمة عمان.
وشهدت الوقفة هتافات تؤكد على مطالب المعلمين، إضافة إلى المطالبة بإقالة حكومة عمر الرزاز ومحاسبة وزير الداخلية سلامة حماد، وهجومًا على وزير التربية والتعليم وليد المعاني ومديري التربية.
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