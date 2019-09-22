إيران تعرض منظومة باور373 للدفاع الجوي

عرضت طهران، اليوم الأحد، لأول مرة، منظومة "باور-373 " للدفاع الجوي، ضمن عرض عسكري لقواتها المسلحة بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقد تم عرض المنظومة الحديثة والمصنعة محليا، إلى

جانب أسلحة وصواريخ باليستية أخرى في مراسم العرض العسكري بحضور الرئيس حسن روحاني .

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وقد أفادت وكالة "فارس" للأنباء أن "باور-373 " هي منظومة

دفاع جوي صاروخية متنقلة وبعيدة المدى، كما أنها تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300".

وتطلق المنظومة صواريخ "صياد" الإيرانية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، كما تستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة.

وللمنظومة القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية.