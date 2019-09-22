الشركة المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران تؤكد أنه قد يفرج عنها اليوم

أعلنت الشركة السويدية المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران أنه تم إبلاغها باحتمال الإفراج عن الناقلة اليوم الأحد.
قال إيريك هانيل، المدير التنفيذي لشركة "ستينا بولك"، لقناة SVT التلفزيونية السويدية: "تلقينا معلومات، صباح اليوم، مفادها أنهم، علىما يبدو، سيطلقون سراح السفينة (ستينا إيمبيرو) خلال عدة ساعات. هكذا أدركنا أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد تم اتخاذه".
كانت السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة "ستينا إمبيرو" التيكانت تبحر تحت العلم البريطاني، في مياه مضيق هرمز، قائلة إن الناقلة "انتهكت قوانين الملاحة الدولية".
جاء احتجاز الناقلة البريطانية وطاقمها المكون من 23 شخصًا، في 19 يوليو الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني.
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