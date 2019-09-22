زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شرق القاهرة

أعلن المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال على بعد 63 كم شرق القاهرة، حسبما ذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية. وأوضح المعهد القومي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في الساعة التاسعة وتسع دقائق مساء يوم السبت. وأضاف المعهد، أن الهزة التي بلغت قوتها 3.4على مقياس ريختر، وقعت على خط الطول 8628.31 شرقاً وخط العرض 8628.31 شمالاً. اقرأ أيضاً... خبراء لـ«الاتحاد»: أجهزة مخابرات وراء التحريض ضد النظام المصري

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