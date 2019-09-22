كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالك ناقلة "ستينا امبيرو": الافراج عن السفينة في غضون ساعات قليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك السفينة "ستينا امبيرو" الناقلة التي ترفع العلم البريطاني والتي احتجزتها طهران في 19 يوليو اليوم الاحد، إنه أبلغ بأنه قد يتم الافراج عن السفينة في غضون ساعات قليلة.

تم احتجاز السفينة "ستينا امبيرو" من قبل الحرس الثوري الإيراني في ممر مضيق هرمز المائي بسبب انتهاكات بحرية مزعومة، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة أراضي جبل طارق. وتم إطلاق تلك السفينة في أغسطس.

وقال "إريك هانيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك"، لهيئة الإذاعة السويدية SVT: "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح أنه يبدو أنها ستطلق سراح السفينة "سيتنا امبيرو" في غضون ساعات قليلة. لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بالإفراج عن السفينة قد اتخذ ".

وأضاف: "نأمل أن نكون قادرين على الخروج في غضون ساعات قليلة، لكننا لا نريد توقع الأحداث، ونريد أن نرى أن السفينة تبحر من المياه الإقليمية الإيرانية. ”

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ولكن لم يرد هانيل فورًا على طلب للتعليق.

وأطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 23، في 4 سبتمبر.

وقال وزير الخارجية السويدي "مارجوت والستروم" في ذلك الوقت أن السويد كانت على اتصال يومي بإيران على مستوى سياسي عالٍ منذ أن تم الاستيلاء على السفينة.

