كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": لن ألتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين بأنه ليس لديه أي خطط للقاء مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد ألمح البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن الرئيس الأمريكي قد يلتقي بنظيره الإيراني خلال الجمعية العامة وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية، مرارًا، إن الرؤساء قد يجتمعون من أجل تخفيف التوترات، مدعيين أن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات حول صفقة نووية جديدة دون أي شروط مسبقة.

بيد أن طهران قالت، إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة ورفضت التفاوض على اتفاق آخر.

وعزز الجيش الأمريكي وجوده بالقرب من الحدود الإيرانية وأنشأ تحالفًا بحريًا هذا الصيف بعد عدة حوادث في خليج عمان ، مما أدى إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وطهران.

وكانت قد ذكرت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين 16 سبتمبر، أن الرئيس حسن روحانى لن يجتمع مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى الأمم المتحدة، بعد يوم واحد من ترك البيت الابيض مفتوحًا أمام إمكانية إجراء محادثات بينهما.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "لا يوجد مثل هذا الحدث على جدول أعمالنا، ولن يحدث. لن يعقد مثل هذا الاجتماع".

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وقد رفض المسؤولون الإيرانيون، مرارًا، عقد أي اجتماع وأي محادثات مع واشنطن بينما تخضع إيران لعقوبات، والتي أعاد "ترامب" فرضها بعد الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية لعام 2015.

وكانت إيران قد أدانت في وقت سابق، الاتهامات الأمريكية بأنها كانت وراء هجوم على مصانع النفط السعودية، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، بعد أن قالت الولايات المتحدة، إنها "مغلقة ومحملة" لرد محتمل. وأعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المنضمون لإيران مسؤوليتها هذه الضربات.

رفع العقوبات أولًا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في وقتا سابقا من هذا الشهر: "إن وقف جميع العقوبات شرط مسبق لا غنى عنه للدبلوماسية البناءة. إننا نعقد اجتماعات عندما نكون متأكدين من أن مشاكل شعبنا يمكن حلها".

وأضاف "ربيعي": "يجب رفع العقوبات، ويجب على الولايات المتحدة احترام الأمة الإيرانية".

كما قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، إن هجمات أرامكو "لم تساعد آفاق عقد اجتماع بين الزعيمين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها تركت احتمال عقد اجتماع.

وألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران، بشأن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة على منشآت النفط السعودية، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني"؛ وتنفي إيران أي لها دور في الحادث.