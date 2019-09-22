كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الكندية تجبر لاعبة مسلمة على خلع حجابها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب منطقة خليج سان فرانسيسكو التابع لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية خطاب شكوى لشركة طيران كندا بالنيابة عن فاطمة عبد الرحمن البالغة من العمر 13 عامًا من مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بعد أن قالت إنها أُجبرت على نزع حجابها قبل أن تستقل رحلة في مطار سان فرانسيسكو.

فاطمة عبد الرحمن هي عضوة في الفريق الوطني للاسكواش في الولايات المتحدة، وكانت مسافرة مع أعضاء فريقها في أغسطس الماضي. وكانت قد اجتازت بالفعل شروط أمان إدارة أمن النقل وحينها بدأت المشكلة.

وفي تصريح عبر سكايب لقناة "كيه بي اي اكس" الأمريكية، قالت فاطمة: "أخبرني عميل طيران كندا أنني بحاجة إلى إزالة هذا - وأشار إلى حجابي - وقلت إنني لا أستطيع ذلك وقال إنه يتعين عليكِ ذلك".

وأوضحت فاطمة أنها أُجبرت على نزع حجابها في الممر عند مطار سان فرانسيسكو أمام ركاب آخرين. وقالت إن طلبها بإزالته في منطقة خاصة قد تم رفضه.

وتابعت: "إن خلع الحجاب لا يشبه تمامًا خلع الجوارب أو خلع أي شيء، فهو يشبه أن تنزع أحد أطرافك تقريبًا. إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لي. إنه جزء من هويتي الإسلامية ومن شخصي. عندما يطلب مني أحدهم أن أخلعه بشكل عرضي وأن أسرع، فهذا أمر مهين".

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وأعرب محامي فاطمة عبد الرحمن عن استعداده للتفاوض على تسوية لتجنب معركة قانونية.

من بين المطالب التي تقدم بها المحامي، الأضرار المالية الناجمة عن الألم النفسي والتغييرات الفورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة والتدريب الثقافي لجميع الموظفين.

وقال أحمد رفيقي، منسق الحقوق المدنية والخدمات القانونية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "إن ما يقلقنا هو أن الكثير من مسلمي منطقة الخليج سوف يسافرون إلى كندا عبر طيران كندا سيواجهون معاملة مماثلة، إذا لم يتم توضيح هذه السياسات والإجراءات، ولم يتم تصحيحها ولم يتم تقديم اعتذار صادق إلى عائلة عبد الرحمن".

وتريد الأسرة اعتذار مكتوب رسمي، وتقول إن الشركة لم تستجب في البداية إلا عبر "تويتر" بعد أن اشتكت العائلة.

تواصلت قناة "كيه بي اي اكس" مع طيران كندا للرد، ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.