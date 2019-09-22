كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يجبرون سكان صنعاء على المشاركة في فعالياتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حشدت ميليشيات الحوثيين اليوم الأحد آلاف المتابعين للاحتفال في ميدان باب اليمن بوسط صنعاء، وعقدت الأحداث وسط إجراءات أمنية مشددة تم خلالها إغلاق العديد من الطرق الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، اتهم المسؤولون الحكوميون أعضاء المجموعة في المؤسسات بإجبار الناس على التظاهر.

وأطلق الحوثيون مبادرة ادعوا أنها دعوة لوقف الهجوم على المملكة العربية السعودية.

ويشمل ذلك دعوة للمشاركة الجادة في المفاوضات التي تؤدي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أيًا من الأحزاب، كما ادعى رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط.

في محاولة لجذب المعارضين إلى صفوف الحوثيين، قالت الجماعة إنها جددت "العفو العام" ودعت "جميع الأفراد والقادة للعودة إلى صنعاء".

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وفيما يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران، فإنهم ادعى استهداف الأراضي السعودية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وقالوا أيضًا إنهم يتوقعون من المملكة أن تعلن موقفًا مشابهًا من خلال وقف جميع أشكال الاستهداف والقصف الجوي ضد المناطق التي يديرها الحوثيون.

ومع ذلك، طالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء وتعليق الإجراءات الحكومية بشأن تحصيل رسوم المشتقات النفطية المقدمة إلى ميناء الحديدة، في مقابل استمرار المجموعة في جمعها وإيداعها في حسابها في البنك المركزي اليمني في الحديدة.

وزعمت الميليشيات: "نحن نرحب بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة بموجب وقف إطلاق نار كامل يؤدي إلى حل سياسي شامل".

وعلى الرغم من العفو المزعوم للجماعة عن خصومها، كرر مشاط أنه يستثني السجناء المختطفين والمتهمين بالتورط في الخيانة.

