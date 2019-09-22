كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة ليبية: قوات الجيش تأسر 12 عنصراً من ميليشيا الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسرت قوات الجيش الليبي، أكثر من 12 عنصراً من مليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق في كمين محكم أمام معسكر اليرموك.

ووفقاً لما أرودته صحيفة "المتوسط" اللييبة، اليوم الأحد، فإن قوات الجيش قامت بأكبر عملية سحق وإبادة جواً وبراً للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على عتبات العاصمة تمهيداً لدخولها.

وذكرت الصحيفة، أنه تمت إصابة الميليشياوي دخيل بن حمد في مواجهات القوات المسلحة، كما قتل كل من معتصم بنوبة، آمر كتيبة الموت مصراتة، محمد محمود الرايس، وعبد المهيمن الشريف التابع لمليشيات مصراتة في محور اليرموك، وغيرهم.

وقال مصدر عسكري بالجيش الليبي، إن "وحدات الجيش نجحت في استدراج مسلحي الوفاق بمحيط معسكر اليرموك إلى كمين محكم، أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة للواء الصمود وكتيبة الموت"، حسب ما نقلت قناة "218" الليبية.

ووجهت القوات الجوية الليبية، ثلاث ضربات جوية أخرى بمحاور قوات الوفاق في عين زارة، ومحور الخلاطات بطريق المطار الأكثر اشتعالاً، حيث أسفر القصف عن مقتل أبرز قادة الوفاق، منهم آمر الخلاطات، وآمر اليرموك، حسب ما ذكرت القناة.

وشن الجيش هجوماً عنيفاً على مسلحي الوفاق في محور صلاح الدين بإسناد جوي كثيف خلف قتلى ودمر عدداً من الآليات.

كشف الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن خسائر فادحة في صفوف كتائب الوفاق باشتباكات جنوب طرابلس.

وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية فى هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس.

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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن "هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية"، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التى تتواجد بها هذه الميليشيات .

وأضاف "هناك قصف جوى برى على معسكر اليرموك جنوبى طرابلس بالإضافة إلى قصف تمهيدى جوى ومدفعى ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس".

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - فى وقت سابق - أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة فى ضواحى العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبى أطلق عملية عسكرية واسعة - فى أبريل الماضى - لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التى تسيطر عليها.

أعلن المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة وقتل عدد من الإرهابيين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت اليوم الخميس غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.