كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة الشباب الصومالية تقتحم قاعدة عسكرية في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر عسكري وسكان وجماعة لرويترز أن مقاتلين ينتمون لجماعة الشباب الصومالية اقتحموا قاعدة للجيش قرب العاصمة مقديشو اليوم الاحد ونهبوها بحثًا عن أسلحة ثم انسحبوا.

وقال الشباب أن الهجوم بدأ عندما صدم مهاجم انتحاري سيارته المحملة بالمتفجرات في القاعدة في الساليني، على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) جنوب غرب مقديشو، في حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال أحمد كالي شيخ محلي لرويترز: "إنه أيقظ صوت انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار، وقال إنه في وقت لاحق شوهد مقاتلو الشباب وهم يغادرون القاعدة، وبعضهم في شاحنات محملة بالذخيرة.

وقال الرائد في الجيش الصومالي الذي لم يرغب في ذكر اسمه إن الجيش تكبد بعض الإصابات، دون إعطاء تفاصيل. وقال إن الجيش تلقى تعزيزات وعاد للسيطرة على القاعدة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 23 جنديًا.

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وقال عبد الرحيم أبو مصعب، الناطق باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب: "مجاهد يقود سيارة مفخخة أصاب القاعدة أولًا ثم قام مجاهدون مسلحون باقتحام القاعدة وقتلنا 23 جنديًا عسكريًا".

وأضاف: "أن المقاتلين أخذوا مركبات وأسلحة عسكرية من القاعدة، بما في ذلك بنادق مضادة للطائرات.

وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال التي تدافع عنها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتم طرد المسلحين من مقديشو في عام 2011 وفقدوا معظم معاقلهم الأخرى، ولكنهم ما زالوا يقومون بهجمات متكررة في جميع أنحاء الصومال. كما قاموا بتنظيم هجمات خارج الصومال، معظمها في كينيا المجاورة.

