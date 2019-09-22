كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل مقتلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت الفتاة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب، التي أثارت قضية مقتلها ضجة واسعة في الشارع العربي حول ما يسمى بـ"قضايا الشرف".

وتظهر إسراء في مقطع الفيديو رفقة "صديقتها الصدوقة"، في حين استوقفها الهريمي، فيما يبدو للمشاركة في بحث عنوانه "كذبة نيسان".

إسراء غريب تظهر في مقطع فيديو

وفي بداية الفيديو، سألها الشاب عن اسمها فأجابت: "إسراء غريّب"، ثم عاد وطلب منها إعادة الاسم، فذكرته ثانية وبشكل واضح، فسألها الشاب: "غريّب بيت سحور؟" ما يعني انحدارها من منطقة بيت سحور فأجابت "نعم".

وأضاف الهريمي: "هل تعلمين من أين جاءت كذبة نيسان؟"، لترد إسراء: "لا أعلم.. كانت قد مرت المعلومة معي من قبل إلا أنني لا أذكر الإجابة".

وتابع الهريمي:"لو أرادت الكذب فمن ستختارين الضحية"، فأجابت أنها "ستختار إحدى زميلاتها من الجامعة".

وفي نهاية الحوار تطلب إسراء من المحاور أن يقول لها "كذبة حلوة"، ليجيب الشاب: "بدك تغيظي صحبتك، احكيلها خطبت".

مقطع الفيديو يحقق أكثر من مليون مشاهدة

حظي مقطع الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة وآلاف التعليقات، وقد علق متابعون على اللقاء بالوصف إنه يعكس كيف كانت "مقبلة على الحياة ومنطلقة وبريئة". كما علق المخرج الفلسطيني مأمون الهريمي على الفيديو الذي نشره قائلا أنه "انتظر الانتهاء من التحقيقات حول قضيتها حتى يتسنى له الحديث في الأمر"، مضيفا إن "السوشيال ميديا وحسب خبرته في فلسطين فإنه يساعد على التفرقة والاشاعات".

قضية إسراء غريب تثير موجة غضب كبيرة

وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب كبيرة حيث توفيت، وفق معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم.

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وفاة إسراء غريب

تعود بداية القصة عندما توفيت فتاة تدعى إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم، في فلسطين، قيل إنها فارقت الحياة إثر تعرضها لنوبة قلبية، لكن هناك روايتين للوفاة.

الأولى، إن أخاها قتلها عمدا بعد تعذيبها وذلك اعتمادا على مقطع فيديو ومعلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من صحتها بشكل مستقل.

والثانية، تقول إن الوفاة طبيعية إثر اضطرابات عقلية، إذ أصدرت عائلة الشابة بيانا نشر على عدد من المواقع الفلسطينية نفت فيه الاتهامات التي يتم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ "الشائعات المغرضة".

فيما قال محمد صافي، زوج شقيقة إسراء، في مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" إن السبب الرئيسي في وفاة اسراء هو إصابتها بجلطة دماغية مجهولة السبب، متهما المواقع والصفحات التي تداولت فيديو صرخات إسراء بعدم المصداقية.

النيابة العامة الفلسطينية تصدر بيان

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في مدينة بيت لحم بيانا حول القضية، قالت فيه إن "التحقيقات ما زالت جارية، وإن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد"، موضحة أنها "باشرت بإجراءات التحقيق بوفاة اسراء، عقب ورود بلاغ من الشرطة يفيد بوصول جثة الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت النيابة في بيانها الذي نشرته الجمعة إلى أنها أجرت الكشف الظاهري على الجثمان، وصدر قرار بإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه، كما باشرت سماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلق على وفاة إسراء غريب

وصلت الضجة المُثارة حول القضية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الذي بدوره علق الوفاة الغامضة، قائلا إن "قضيتها أصبحت قضية مجتمع"، مؤكدا على "الشعور بنبض الشارع تجاه هذه القضية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة، وذلك احتراما لروح الفقيدة ومشاعر ذويها".