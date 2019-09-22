كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب العمل البريطاني: سنحدد موقفنا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين اليوم الأحد أن حزبه سيوجهه بشأن كيفية تنظيم حملة استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متعهدًا بتقديم خيار للناخبين بين البقاء في الاتحاد الأوروبي وصفقة "موثوق بها".

وفي بداية المؤتمر السنوي للعمال في منتجع برايتون المطل على البحر الإنجليزي، تعرض كوربين مرة أخرى لضغوط من أعضاء الحزب وحتى بعض كبار فريقه للعودة بشكل لا لبس فيه إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي في أي تصويت جديد.

ولكن حتى الآن، اتخذ زعيم حزب العمل، وهو يساري ينتقد الغريزة في الاتحاد الأوروبي، موقفًا محايدًا، قائلًا إنه كان من المهم أكثر توحيد الحزب من خلال تبني "الباقين" وأولئك الذين يريدون ترك الكتلة.

وقبل أسابيع فقط من تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي "سأفعل أو أموت"، بينما حزب العمال، مثل المحافظين الحاكمين، منقسم بشدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعمق حالة عدم اليقين بشأن رحيل بريطانيا، وهو أكبر قرار في السياسة التجارية والسياسة الخارجية للبلاد لأكثر من 40 سنوات.

وناشد كوربين حزبه مرة أخرى أن يفهم أنه في حين أن الكثير منهم أرادوا البقاء في الاتحاد الأوروبي، كانت هناك "أغلبية كبيرة" أيدت المغادرة، ولذا فإن كلاهما يحتاج إلى خيار إذا كان الأمر يتعلق بالاستفتاء الثاني.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان حزب العمال سيشن حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو المغادرة مع صفقة، أخبر كوربين هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيعقد مؤتمرًا خاصًا أو اجتماعًا لتحديد موقف حزبه.

وقال كوربين: "أنا أقود الحزب، وأنا فخور بقيادة الحزب، وأنا فخور بديمقراطية الحزب وبالطبع سأوافق على أي قرار يتخذه الحزب".

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قال جونسون، وهو شخصية بارزة في حملة الإجازات لعام 2016، إنه لن يكون هناك استفتاء ثانٍ، ويرفض حتى التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهد بإخراج بريطانيا من الكتلة في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

وقال كوربين إن أولويته هي التأكد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يتم التوصل إلى اتفاق بعد أن أجبر المشرعون المعارضون من خلال تشريع يقول أن على رئيس الوزراء أن يطلب تمديد جديد من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر.

وجونسون محاصر بشكل متزايد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيواجه هذا الأسبوع قرارًا من المحكمة العليا بشأن ما إذا كان قد ضلل الملكة بسبب تعليق البرلمان - ربما يثير شبح المشرعين العائدين إلى العمل في محاولة لمزيد من الطعن في خططه لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ولكن حتى مع وجود جونسون في المقدمة، فإن كوربين لم يتمكن بعد من التصدع في حزبه.

وأثار الخلاف حول واتسون اقتراحات مفادها أن أنصار كوربين يخشون أن تؤدي الخلافة المحتملة إلى الحد من سيطرة اليسار على الحزب. وقد أُجبر كوربين على القول إنه ليس لديه أي خطط للتنحي.

قال كوربين: "إنه تفكير بالتمني لدى بعض الناس".

وأضاف: "إنني آخذ الحزب إلى الانتخابات العامة لإنهاء التقشف، ولوضع سياسات تحقق مستوى معيشي أفضل وفرصًا أفضل للناس في جميع أنحاء هذا البلد. أنا أستمتع بذلك".

