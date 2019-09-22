جثة شاب متحللة داخل مقبرة تستنفر أمن القصر الكبير

شهدت مدينة القصر الكبير، يوم الجمعة، استنفارا أمنيا بعد العثور على جثة شاب متحللة داخل مقبرة مولاي علي بوغالب.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن زوار المقبرة انتبهوا إلى جثة متحللة، كانت ملقاة في جوار أحد المقابر، ما جعلهم يتصلون بالمصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية، والتقنية، للقيام بالمسح الشامل لمكان العثور على الجثة، وتحديد ظروف، وملابسات الحادثة.
ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، في انتظار نتائج التشريح الطبي، التي ستكشف ظروف، وملابسات الوفاة.
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