البطولة الاحترافية.. رجاء بني ملال يستهل ظهوره بمواجهة “الماط” الباحث عن الانفراد بالصدارة

يستهل فريق رجاء بني ملال ظهوره الأول في البطولة الاحترافية، خلال الموسم الجاري، باستقبال المغرب التطواني، اليوم الأحد، وذلك برسم مباريات الأسبوع الثاني.

الفريق الملالي، بعدما تم تأجيل مباراته الأولى أمام الرجاء الرياضي، بحكم التزام هذا الأخير بخوض لقاء ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا، وجد نفسه في مواجهة صعبة ستجمعه بمتصدر الترتيب.

ويبحث أبناء مراد فلاح عن تحقيق بداية مثالية، خصوصا في ظل التعاقدات، التي أبرمها الفربق مع مجموعة من اللاعبين، على غرار زهير الواصلي، وزكرياء أزود، والبوركينابي، عباس غييرو.

وفي المقابل، يسعى “الماط” إلى تأكيد تفوقه في الجولة الماضية أمام الجيش الملكي بهدفين نظيفين، والبحث عن انتصاره الثاني تواليا، الذي سيمكنه من الحفاظ على صدارة الترتيب، خصوصا بعد خسارة شريكه الفتح الرباطي أمام مضيفه مولودية وجدة، أمس السبت.