بعد الفيديو الصادم.. الشرطة تلقي القبض على الأب الذي عنف رضيعته والأخير: كنت أعلمها المشي!

بعد انتشار مقطع فيديو، يوثق تعنيف أب لابنته الرضيعة بشكل وحشي، على نطاق واسع، في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار العربية، أعلن النائب العام في السعودية، عن إلقاء القبض على الأب المذكور، وهو من أصل فلسطيني، لقيامه بتعذيب رضيعته.

وأوضح حساب الأمن العام، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على الأب المقيم، من الجنسية الفلسطينية، لقيامه بتعذيب طفلته البالغة 3 أعوام من العمر، إضافة إلى أن الشرطة توفر الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

هذا، وحاول الأب الذي ظهر على شريط فيديو، وهو يضرب رضيعته بشكل وحشي، تقديم اعتذاره، يوم أمس بسبب الشريط الفيديو المذكور، والذي أثار سخط مواقع التواصل الإجتماعي، بمختلف البلدان العربية.

وأضاف الأب الذي يدعى يوسف، من أصل فلسطيني، ومقيم في مدينة الرياض، في شريط فيديو جديد، نشره يوم أمس، على مواقع التواصل الإجتماعي، “أن الطفلة التي ظهرت معه في الفيديو وهو يعنفها، قد كبرت”، لافتًا إلى أن “زوجته تركته قبل أسبوعين، استخدمت هذا الفيديو “بشكل كيدي”.

Advertisements

وأكد أن هدفه كان تعليم الفتاة المشي، حيث أنها كانت تخشى أن تطأ قدميها الأرض، لافتًا إلى أنها حالياً تسير بنفسها بعدما كبرت.

وأورد في شريط فيديو ” أنه يهتم حالياً بأربعة أطفال منذ أكثر من أسبوعين، بعدما تركتهم والدتهم له و”اختفت”، مؤكدًا أن “الفيديو قديم”، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.

واعتذر لجميع من شاهد الفيديو عما بدر منه من وحشية وعنف تجاه الطفلة الصغيرة.

وأثار المقطع الذي يظهر فيه الأب وهو يعنف رضيعته، غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الجهات الرسمية لاتخاذ عقوبة رادعة ضد الأب.