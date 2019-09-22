تضم المئات من الأطفال.. تطورات جديدة في قضية “خيرية البرنوصي”

من أجل وضع حد للاحتقان الاجتماعي، الذي تعيشه خيرية البرنوصي “دار الأطفال”، في الدارالبيضاء، تم تعيين مفوض قضائي جديد، من المرتقب أن يبدأ عمله، يوم غد الاثنين.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تم الاتفاق، أيضا، مع المستخدمين، الذين يعملون في خيرية البرنوصي، من أجل وقف الإضراب، الذي يخوضونه منذ أيام، بعد تقديم وعود لهم بصرف رواتبهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت خيرية البرنوصي تعيش في فوضى، خلال هذه الأيام، بسبب استقالة الجمعية المفاجئة، التي كانت تسير “دار الأطفال، ما أدى إلى توقف جميع المعاملات فيها، سواء تلك التي تتعلق بالأدوية، أو الطعام، أو أي شيء آخر، وأيضا دراسة الأطفال.

وكان المستخدمون يخوضون إضرابا غير مسبوق في “دار الأطفال”، ما أثر في السير العادي للمؤسسة.

يذكر أن عددا من المحسنين تدخلوا لجلب الطعام، والمستلزمات الضرورية لفائدة النزلاء، الذين يقدر عددهم بحوالي 260 طفلا، وشابا.