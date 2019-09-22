أكد الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، أن نتيجة التعادل دون أهداف التي عادت بها العناصر الوطنية، أمس السبت، ضد الجزائر، لا تعني تأهل المحليين إلى نهائيات “الشان”.
وشدد عموتة على صعوبة المنافس قائلا: “واجهنا خصما جيدا ومنظما، وحاضر على المستوى البدني، خلقنا بعض الفرص التي كنا قريبين من خطف هدف في احداها”.
وتابع مدرب المحليين: “هدفنا كان أن لا ننهزم في المباراة، لكن في الوقت نفسه فنتيجة التعادل السلبي لا تعني شيئا، وستصعب مواجهة الإياب على المنتخبين معا”.
وعن لقاء الإياب قال عموتة: “المباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، وستلعب على بعض الجزئيات، والمنتخب الذي سجل أولا سيخلق صعوبة لمنافسه ويجعله تحت الضغط”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التعادل السلبي.. عموتة: “واجهنا منتخبا منظما ومباراة الإياب ستحسمها بعض الجزئيات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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