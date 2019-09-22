بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتاريخ 27.10.2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2019، فجر يوم الأحد الموافق 27.10.2019. وبموجب هذ التوقيت سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، لينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي. هذا، وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام لغاية يوم الجمعة الموافق 27.03.2020 حيث سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

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