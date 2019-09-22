اتهام: قتل شريكه بالغرفة لأنه مسلم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب يهودي (35 عاما) من وسط البلاد نسبت إليه جريمة قتل الشاب حمد سلامة (24 عاما) من مدينة قلنسوة بتاريخ 06.09.2019.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشاب اليهودي قتل شريكه بالغرفة في مشفى "ليف هشارون" للعلاج النفسي وسط البلاد.

وذُكر في لائحة الاتهام أن المجرم قرر قتل شريكه العربي لأنه مسلم ولأنه آمن أنه إذا قتل مسلما فإن ذلك سيساعده على الشفاء من مرضه!

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قدمت، مؤخرا، لائحة اتهام ضد الضحية جاء فيها أنه "هدد بتنفيذ عمليات عدة مرات"، وأنه أدين بحيازة سكين وشفرة بطول 19 سم، وأُرسل لمصحة نفسية لفحص أهليته للخضوع للمحكمة.