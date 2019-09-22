ميسر: إحراق منزل وسيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم جناة مجهولون النار بسيارة ومنزل في قرية ميسر بمنطقة المثلث، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارة ومحتويات المنزل، ولم يبلغ عن أي إصابات بشرية.

واستُدعي طاقم الإطفاء إلى المكان، وقام أفراده بإخماد ألسنة النيران، فيما فتح خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق، ولم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بإضرام النار.

وسادت حالة من التذمر في أعقاب إحراق المنزل والسيارة، وطالب عدد من الأهالي بتوفير الأمن والأمان في القرية وسائر البلدات العربية.