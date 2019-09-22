القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم جناة مجهولون النار بسيارة ومنزل في قرية ميسر بمنطقة المثلث، فجر اليوم الأحد.
وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارة ومحتويات المنزل، ولم يبلغ عن أي إصابات بشرية.
واستُدعي طاقم الإطفاء إلى المكان، وقام أفراده بإخماد ألسنة النيران، فيما فتح خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق، ولم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بإضرام النار.
وسادت حالة من التذمر في أعقاب إحراق المنزل والسيارة، وطالب عدد من الأهالي بتوفير الأمن والأمان في القرية وسائر البلدات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسر: إحراق منزل وسيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.