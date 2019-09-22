شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل

قصف طيران التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء امس السبت، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، تستخدمها المليشيا كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش بالصفراء شرقي المحافظة.

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ولفتت المصدر إلى أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية.

وذكرت أن الغارات تمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

واليوم الأحد، أيلول 22، 2019، شنت المقاتلات الحربية غارات على مواقع وتحركات للمليشيا في مديريتي باقم ورازح بالمحافظة ذاتها.