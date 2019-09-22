شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية بالمصلوب والان مع التفاصيل
صدت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، أيلول 22، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة بيت السنتيل التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن الهجوم الحوثي تم تحت غطاء مدفعي عنيف.
وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وأفادت المصادر أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.
وتشهد جبهة المصلوب، وباقي جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
وتتقاسم المليشيا وقوات الشرعية السيطرة على المحافظة التي تعد رابع أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة الجغرافية.
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