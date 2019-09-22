شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مليشيا الحوثي ارتكبت خلال 5 سنوات كل ما يصنف جرائم حرب والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية إنه ليس آخر 5 سنوات فقط تلك التي أظهر فيها الحوثي نواياه تجاه اليمن، لكن الكثير من الحوادث بين أن الولاء الحوثي ليس في اليمن وإنما عابر للحدود وبالتحديد للنظام الإيراني معروف النوايا والمآرب والأهداف، ويبدو أنه كان يعد العدة لإظهار تآمره إلى العلن ضمن مخطط إيران العدواني التوسعي، وقبل 5 سنوات استغل الأحداث التي كانت تمر بها الدولة اليمنية، محاولاً الانقلاب على السلطة وجعل الدولة تابعة لتلك الأجندة المدمرة.

وأشارت إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس، كانت مليشيات الحوثي ترتكب كل ما يتم تصنيفه كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قتل وخطف وتنكيل وسرقة الموارد والاستيلاء على المساعدات والترهيب وتجنيد الأطفال وقصف التجمعات المدنية والسيطرة بالقوة على المراكز الحكومية وتحويل دور العبادة إلى مقرات للمرتزقة والتحالف مع الجماعات الإرهابية ونشر العنصرية والطائفية والعمل على محاولات آثمة لتغيير التفكير والهوية اليمنية.. وخلال ذلك كان العمل على محاولات استهداف المملكة العربية السعودية، وبالتالي ماذا بقي من الخيانة ولم ترتكبه تلك المليشيات المارقة، وماذا يمكن توصيف التآمر مع أجندات خارجية ضد مصلحة اليمن؟ وأوضحت أن كل ما حصل خلال السنوات السابقة يبين أنه لولا التحالف العربي لكان اليمن اليوم مسلوخاً عن حاضنته وأمته، لكن التدخل الذي كان تلبية لنداء الأشقاء وتم بقيادة المملكة العربية السعودية، كان كفيلاً بتبديد ذلك المخطط الإجرامي وإنهاء كل محاولات السيطرة على السلطة في اليمن وإفشال المؤامرة التي كانت تستهدف حاضر ومستقبل اليمن.

وتابعت أن الشعب اليمني رفض الانقلاب وأكد الثبات في مواجهة الهجمة التي تعرض لها عبر تلك المليشيات، أو السماح بتمرير الأهداف العدوانية التي تم العمل عليها، ورغم كل ما قامت به المليشيات من جرائم وما ارتكبته من تعديات وحشية لكن ذلك لم يزده إلا إصراراً على إحباك المؤامرة الكبرى التي تحاك ضده وكان له ما أراد بدعم أشقائه الحقيقيين بدعم دول التحالف حيث كانت المواقف الأصيلة كفيلة بجعل الانتصار حالة عامة في أغلب الأراضي اليمنية وبانتظار أن تقوم الأمم المتحدة بدورها الكامل عبر الدفع بإنجاز الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، والعمل على تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والدفع باتجاه تحرير ما تبقى وطي كل ما ترتب على المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها في أغلب مناطق اليمن.

وذكرت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن اليمن سينتصر وستنتهي معاناته وسينال كل من حاول ربطه بالأجندات التدميرية ما يستحق يوم تقول العدالة كلمتها بحق كل من قبل على نفسه الارتهان.