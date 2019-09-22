شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس انتقالي بحضرموت يناقش تنفيذ مشاريع توعوية مع مؤسسة صح والان مع التفاصيل

ضمن النشاطات التوعوية لإدارة الثقافة بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، التقى فرج بخيت الزبيدي مدير الإدارة ، أحمد عمر اللحوري ، رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان بحضرموت . وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين انتقالي حضرموت والمؤسسة ، والمشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها في مدارس وأحياء المحافظة السكنية . Advertisements وخرج اللقاء بالاتفاق على البدء بتنفيذ مشروع التوعية بالسلامة المهنية في مدارس ومؤسسات ومرافق ساحل حضرموت. ووضع جدول زمني للتوعية البيئية في الأحياء ، بالتنسيق مع المراكز المجتمعية والصحية . كما اتفق الجانبان على إعداد تصور بمشروع للسلامة المهنية خاص بمحطات الوقود في المحافظة .

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