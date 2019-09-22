شكرا لقرائتكم خبر عن الباخرة التي وصلت ميناء الزيت بعدن إماراتية والان مع التفاصيل
كشف مراسل (اليمن العربي) باخرة الوقود التي وصلت إلى ميناء الزيت بمصافي عدن، أمس، وبدات اليوم تفريغ حمولتها إلى خزانات المصفاة، إماراتية .
وأضاف، أن الباخرة التي وصلت على متنها 58 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة لمحطات الكهرباء .. مشيراً إلى أنه سيتم تفريغ الشحنة وتوزيعها على محطات الكهرباء للحد من عدم توقف عملها .
وقال المسؤول الإعلامي لمصفاة عدن، ناصر شائف، في منشور له بالفيسبوك، "دخلت فجر اليوم الأحد إلى رصيف ميناء الزيت السفينة BW KRONBORG وعلى متنها حوالي 59 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة للكهرباء بشكل كامل".
وأضاف أنه سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة ومن ثم الضخ إلى منشآت شركة النفط عدن لتوزيعها على محطات توليد الكهرباء بحسب البرنامج المعد لذلك .
والاربعاء الماضي، كشفت مصادر جنوبية، وفقا لـ(اليمن العربي) عن نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي في توفير شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، وذلك للمرة الثانية بعد توفير شحنة مماثلة منتصف أغسطس الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر الباخرة التي وصلت ميناء الزيت بعدن إماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.