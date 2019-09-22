نيجيريا تشدد إجراءاتها الأمنية لرصد "بوكو حرام"

قال الجيش النيجيري، الأحد، إن على أي شخص يتنقل عبر 3 ولايات في شمال شرقي البلاد حمل بطاقة هويته في محاولة لاكتشاف أعضاء تنظيمي بوكو حرام وداعش الإرهابيين.

وذكر بيان للجيش أن الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب معلومات من مصادر موثوقة بأن أعضاء من الجماعتين الإرهابيتين يختبئون وسط المدنيين في بلدات وقرى بالولايات الثلاث.

Advertisements

وأكد أنه "سيفحص بدقة" بطاقات هوية الذين يتنقلون أو يمرون عبر ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، لافتا إلى أن الشخص الذي سيتم ضبطه بدون بطاقة هوية "سيخضع لمزيد من التدقيق والتحقيق الشامل لتحديد نشاطه أو نشاطها مع المسلحين أو غير‭‭ ‬‬ذلك".

والأسبوع الماضي، أجبر الجيش منظمة العمل ضد الجوع (منظمة لا تهدف إلى الربح) على إغلاق مكتبها في المنطقة، متهما إياها بمساعدة تنظيمات بوكو حرام وداعش من خلال تقديم الطعام والدواء لأعضاء تلك الجماعات.

وأدت الهجمات المسلحة التي تشنها بوكو حرام منذ نحو 10 سنوات إلى مقتل قرابة 30 ألف شخص وفرار أكثر من مليونين من ديارهم.