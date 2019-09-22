اليوم الوطني السعودي الـ89.. رؤية تتحقق بهمة

شعور وطني يعم السعوديين في يومهم الوطني الـ89 وكتلة من المشاعر تتنامى بشكل غير مسبوق، وارتفاع للحس الوطني المقرون بالفعل؛ فالفخر وحده لم يعد ما يحرك الناس؛ بل تحول إلى عمل دؤوب.

ما تعيشه السعودية حاليا ليس تغييرا شكليا أو تطورا في القشرة فحسب؛ بل هو تحول من محاكاة الماضي بالوسائل التقليدية والتحرك ببطء، إلى مرحلة التحليق فوق السحاب لتجاوز العقبات والوصول إلى الحلم المنتظر، هذا الحلم هدفه دولة أكثر رفاهية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.



قفزات ونجاحات

ومنذ الإعلان عن "رؤية 2030" لم يعد الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي حدثا عاديا؛ فالقفزات الاستثنائية التي حققتها وما زالت تحققها هذه الرؤية أصبحت لا تخطئها العين، بدءا من النهضة على جميع الأصعدة وفق خطة بعيدة المدى، مرورا بالتحولات المجتمعية الجريئة، وصولا إلى معدلات النمو الاقتصادي التي فاقت كل التوقعات، وألجمت الأبواق الحاقدة، والنتائج التي حققتها.





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ولا شك في أن حياة الأمم بها محطات مفصلية، تتجلى فيها همة الرجال المؤسسين، ويتجدد عطاء المخلصين، في طريق البناء والتنمية والريادة على مختلف الأصعدة للوصول بأوطانهم إلى ما يشبع فخرهم وعزتهم.. ومع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030 بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت تتحقق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات.

رؤية وهمة

ويأتي الإعلان هذا العام عن بدء الاحتفال باليوم الوطني الـ89، وانتشار شعار "همة حتى القمة" في شوارع ومدن المملكة العربية السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بالذكرى السنوية لليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، ليتوافق ويتماهى مع ما تم الإعداد له والتخطيط من أجله وفق رؤية المملكة 2030، وما تصبو إلى تحقيقه للشعب السعودي.

وتنم مسارات رؤية 2030 المتوازية عن بصيرة نافذة واسعة النظر، وتبثّ الاطمئنان في القلوب بشأن مستقبل السعودية وأجيالها الصاعدة، في إطار القيم الثابتة دينيا ومجتمعيا.. كما أنها حققت قفزات لم ولن تكون هينة أو معبدة الطريق كما يتصور البعض، بالنظر إلى تسارع وتيرتها، ولكنها استمدت همة وحيوية من مطلقها ولي العهد السعودي؛ فهي الهمة التي أحدثت كل هذا الحراك في أهم دول المنطقة إقليميا، وأكبر مصدر للنفط دوليا، وأقدس بقاع الأرض دينيا.

ولا شك في أن اليوم الوطني السعودي الـ89 يتمتع بنكهة مختلفة؛ فهمة المواطن داخل المملكة العربية السعودية في أداء واجبه نحو وطنه ستتلاقى مع همم أخرى تستلهم العزم من قيادتها، همم تصل بهم إلى القمة.